Глейхенгауз выложил фрагменты программ Загитовой, Трусовой и других из группы Тутберидзе
Нещадно веет новым сезоном.
Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился фрагментами программ на сезон-2019/20, которые он поставил для фигуристов из группы Этери Тутберидзе.
На первом видео: Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Даниил Самсонов, Камила Валиева.
На втором видео: Морис Квителашвили, Алена Канышева, Егор Рухин, Софья Акатьева, Георгий Куница, Дарья Усачева.
На третьем видео: Николай Колесников, Арсений Федотов, Марк Лукин, Всеволод Князев.
- На взрослых этапах Гран-при выступят Загитова, Турсынбаева, Трусова, Щербакова, Косторная и Квителашвили.
- На видео отсутствует чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов.
Куда уходит Загитова и кого сожжет Трусова-Дейенерис. Новый сезон – самый важный для Тутберидзе
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