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Глейхенгауз выложил фрагменты программ Загитовой, Трусовой и других из группы Тутберидзе

Глейхенгауз выложил фрагменты программ Загитовой, Трусовой и других из группы Тутберидзе
Eurosport

38 мин. назад

Нещадно веет новым сезоном.

Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился фрагментами программ на сезон-2019/20, которые он поставил для фигуристов из группы Этери Тутберидзе.

На первом видео: Алина Загитова, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Даниил Самсонов, Камила Валиева.

На втором видео: Морис Квителашвили, Алена Канышева, Егор Рухин, Софья Акатьева, Георгий Куница, Дарья Усачева.

На третьем видео: Николай Колесников, Арсений Федотов, Марк Лукин, Всеволод Князев.

  • На взрослых этапах Гран-при выступят Загитова, Турсынбаева, Трусова, Щербакова, Косторная и Квителашвили.
  • На видео отсутствует чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов.

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