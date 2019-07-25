Коляда женился на венгерской фигуристке
Мир да любовь!
Российский фигурист Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, которая выступает за Венгрию.
Фотография со свадебной церемонии появилась в инстаграме Дарьи. В мае Коляда рассказал, что провел отпуск со своей невестой, но не назвал ее имени.
- Коляда – серебряный призер Олимпийских игр 2018 в командном соревновании.
- В том же 2018 году Коляде было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».
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