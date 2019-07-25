Российский фигурист Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, которая выступает за Венгрию.

Фотография со свадебной церемонии появилась в инстаграме Дарьи. В мае Коляда рассказал, что провел отпуск со своей невестой, но не назвал ее имени.

Коляда – серебряный призер Олимпийских игр 2018 в командном соревновании.

В том же 2018 году Коляде было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».

Глейхенгауз выложил фрагменты программ Загитовой, Трусовой и других из группы Тутберидзе

Качай приложение Eurosport для iOS или Android