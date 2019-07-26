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«Эм... Ему 15». Медведева заявила, что не встречается с молдавским фигуристом

«Эм... Ему 15». Медведева заявила, что не встречается с молдавским фигуристом
Eurosport

51 мин. назад

А подписчики уже напредставляли невесть что.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в инстаграме фото с молдавским фигуристом Лилианом Бынзарем, и подписчики решили, что это ее молодой человек.

«Горько, горько, горько», – написали в комментариях, сопроводив реплику смайлами в виде сердечек.

«Эм... Ему 15», – ответила Медведева.

  • 19-летняя Евгения тренируется в Торонто под руководством Брайана Орсера.
  • Согласно распределению, она выступит на этапах Гран-при в Канаде и России.

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