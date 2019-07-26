«Эм... Ему 15». Медведева заявила, что не встречается с молдавским фигуристом
А подписчики уже напредставляли невесть что.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в инстаграме фото с молдавским фигуристом Лилианом Бынзарем, и подписчики решили, что это ее молодой человек.
«Горько, горько, горько», – написали в комментариях, сопроводив реплику смайлами в виде сердечек.
«Эм... Ему 15», – ответила Медведева.
- 19-летняя Евгения тренируется в Торонто под руководством Брайана Орсера.
- Согласно распределению, она выступит на этапах Гран-при в Канаде и России.
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