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Загитова представила короткую программу на шоу в Японии. Черное кружевное платье – ух

Загитова представила короткую программу на шоу в Японии. Черное кружевное платье – ух
Eurosport

1 час назад

Девочка превращается в девушку.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова впервые продемонстрировала публике короткую программу на сезон-2019/20. Она выполнила прокат на шоу The Ice в японской Осаке.

«В образе. Представление моей короткой программы», – написала Загитова в инстаграме.

На фигуристке надето черное кружевное платье в комплекте с черными перчатками.

Короткую программу Загитовой поставил хореограф Даннил Глейхенгауз. Она выполнена под песню израильской певицы Ясмин Леви Me Voy.

  • В произвольной программе Алина выступит в образе Клеопатры.
  • Официально оба выступления фигуристка представит на контрольном прокате сборной России 7 и 8 сентября в «Лужниках».

Глейхенгауз выложил фрагменты программ Загитовой, Трусовой и других из группы Тутберидзе

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