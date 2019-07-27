Загитова представила короткую программу на шоу в Японии. Черное кружевное платье – ух
Девочка превращается в девушку.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова впервые продемонстрировала публике короткую программу на сезон-2019/20. Она выполнила прокат на шоу The Ice в японской Осаке.
«В образе. Представление моей короткой программы», – написала Загитова в инстаграме.
На фигуристке надето черное кружевное платье в комплекте с черными перчатками.
Короткую программу Загитовой поставил хореограф Даннил Глейхенгауз. Она выполнена под песню израильской певицы Ясмин Леви Me Voy.
- В произвольной программе Алина выступит в образе Клеопатры.
- Официально оба выступления фигуристка представит на контрольном прокате сборной России 7 и 8 сентября в «Лужниках».
Глейхенгауз выложил фрагменты программ Загитовой, Трусовой и других из группы Тутберидзе
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