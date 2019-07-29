Экс-фигурист Адьян Питкеев сравнил своего бывшего тренера Этери Тутберидзе с сэром Алексом Фергюсоном – прославленным коучем «Манчестер Юнайтед».

– До сих пор увлекаюсь футболом, болею за «Манчестер Юнайтед». Девушка мне подарила билеты, поедем в Манчестер на матч. Да и сам играю неплохо, как ни странно.

– Есть любимый футболист и тренер?

– Лука Модрич. Гений! Андреа Пирло. Еще очень уважаю Криштиану Роналду. Мне кажется, он за свои 35 лет отработал все 70. Это очень круто. Многие вещи для своего тренерского опыта я перенял у футбольных тренеров, особенно у сэра Алекса Фергюсона.

Почитал его историю, они очень похожи с Этери Георгиевной. Он многое ставил на академию, на детский спорт – для постоянного притока сильных спортсменов. За три года создал машину, тогда и появились Бекхэм, Скоулз, Гиггз, Невилл. Любой человек, который хотя бы немного в теме футбола, знает как минимум одну фамилию из этого списка, – цитирует 21-летнего Питкеева Sports.ru.

Фигурист объявил о завершении карьеры летом 2017 года, причиной стали боли в спине.

Питкеев занимал призовые места на этапах Гран-при.

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