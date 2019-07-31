Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин был уверен, что его тренер Татьяна Тарасова дает ему запрещенные препараты.

«Помню, как Тарасова обманула меня с допингом. У меня рука болит, четверной прыжок пропал, не понимаю, что делать. Обратился к ней. Она говорит: «На таблетку». «Чего это?» «Леш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай». Я съел эту таблетку, поперло, через полчаса уже чувствую нереальное количество сил, восстановились четверные прыжки. Она мне давала несколько дней ее.

Приезжаем на какой-то турнир. Говорю: «Татьяна Анатольевна, где?» «Что?» «Ну, вы мне допинг давали…» «Леш, ты же взрослый человек. Ты дебил, что ли? Это просто аспирин». А я был уверен, что это допинг. Ментально, психологически. Она ж там с медиками, как сказала», – цитирует 39-летнего Ягудина «Чемпионат».

Помимо золота Олимпиады, Ягудин четырежды выиграл чемпионат мира и три раза стал чемпионом Европы.

Сейчас он выступает в ледовых шоу Ильи Авербуха.

Ягудин: «Не успел пукнуть на улице – уже записали, выложили и сказали: «Ягудин – какашка»

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