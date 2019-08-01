Американская фигуристка Эшли Вагнер рассказала, что в 17 лет пережила домогательства от партнера по команде – выступавщего в парном катании Джона Кафлина. Инцидент произошел в июне 2008 года.

«Меня было некому отвезти в гостиницу после вечеринки, и поэтому я легла спать там. Помню, как проснулась и почувствовала, что кто-то залез ко мне в кровать. А я очень устала и спала мертвецким сном – даже не побеспокоилась, потому что не совсем понимала, что происходит. Просто думала, что кто-то тоже хочет лечь спать.

Кафлин стал целовать меня в шею, а я была настолько удивлена и потрясена, что совершенно не представляла, как быть, и оставалась неподвижной. Потом я испугалась, страх парализовал меня. Он лег на меня, положил руки на мои штаны, и я была в ужасе, так как поняла, к чему все идет. Я остановила его, сказала: «Стоп!» Тогда он просто спокойно на меня посмотрел, встал и вышел из комнаты.

Сейчас многие женщины открыто говорят о подобных случаях. Услышав их истории, я восприняла свой опыт совершенно по-другому. Я всегда чувствовала себя изнасилованной – в ту ночь у меня отняли безопасность и комфорт», – цитирует 28-летнюю Вагнер USA Today.

Кафлин совершил самоубийство в январе 2019 года, ему было 33 года.

Эшли Вагнер – бронзовый призер Олимпиады-2014 в командном первенстве.

«Дотронулся до ее ягодиц». Венгерского пловца не выпускают из Кореи за домогательства к танцовщице

Качай приложение Eurosport для iOS или Android