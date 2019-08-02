Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева призвала ISU и ФФКР брать пример с ведущих спортивных лиг Америки. Она предложила организовать звездный уикенд для фигуристов, как это делается в НБА.

«Любой спортсмен хочет зарабатывать больше. Наш доход напрямую зависит от клубов и федераций, и без разницы, говорим мы о футболе, баскетболе или фигурном катании. Чем больше у вашего спорта/лиги тв-контракт, чем больше у вас аудитория, тем больше вы зарабатываете, и это логично.

Так почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг? Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Но прямо сейчас я говорю только о звездном уикенде, во время которого проходит матч всех звезд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трехочковые, на умения. Так почему бы нам не сделать то же самое в фигурном катании? Если ISU или ФФКР организуют подобное мероприятие, я первая соглашусь в нем участвовать. И я уверена, что все билеты будут распроданы моментально.

Мы с моей командой смонтировали небольшое видео, где представили, как выглядел бы конкурс прыжков, и совместили его с реакциями со звездного уикенда НБА. Мне кажется, что именно такие ходы позволят привлечь новую аудиторию в наш спорт», – написала 22-летняя Туктамышева и выложила видео.

В сезоне-2018/19 Туктамышева стала третьей в финале Гран-при, а затем выиграла бронзу командного чемпионата мира.

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