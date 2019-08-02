Российская фигуристка Анастасия Губанова поделилась мнением о прогрессе Алины Загитовой, когда ей исполнилось 15 лет.

«Не очень понимаю, как так произошло. В позапрошлом сезоне я ее делала на раз-два, а потом она как-то за лето просто выстрелила. Хотя была у того же тренера – Этери Тутберидзе. Может, стала больше работать, а может, и химия.

Я считаю, что Медведева заслужила золото. Она ведь уже выигрывала. У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль. Ничего против нее не имею, но мое мнение такое», – цитирует Губанову «Газета.ру».

Губанова в межсезонье покинула ЦСКА и тренера Елену Буянову, до этого она тренировалась у Тутберидзе.

Анастасия была шестой на ЧР-2018 и девятой годом позже.

«Эм... Ему 15». Медведева заявила, что не встречается с молдавским фигуристом

Качай приложение Eurosport для iOS или Android