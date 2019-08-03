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Появилось полное видео короткой программы Загитовой. Включай скорее и наслаждайся

Появилось полное видео короткой программы Загитовой. Включай скорее и наслаждайся
Eurosport

33 мин. назад

Очередная блистательная программа олимпийской чемпионки.

Появилось полное видео короткой программы Алины Загитовой на сезон-2019/20. Фигуристка показала ее на шоу The Ice в Японии.

Программу Загитовой поставил хореограф Даниил Глейхенгауз. Она выполнена под песню израильской певицы Ясмин Леви Me Voy.

  • В произвольной программе Алина выступит в образе Клеопатры.
  • Официально оба выступления Загитова представит на контрольном прокате сборной России 7 и 8 сентября в «Лужниках».

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