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Появилось полное видео короткой программы Загитовой. Включай скорее и наслаждайся
Очередная блистательная программа олимпийской чемпионки.
Появилось полное видео короткой программы Алины Загитовой на сезон-2019/20. Фигуристка показала ее на шоу The Ice в Японии.
Программу Загитовой поставил хореограф Даниил Глейхенгауз. Она выполнена под песню израильской певицы Ясмин Леви Me Voy.
- В произвольной программе Алина выступит в образе Клеопатры.
- Официально оба выступления Загитова представит на контрольном прокате сборной России 7 и 8 сентября в «Лужниках».
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