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13-летняя воспитанница Тутберидзе исполнила четверной тулуп

13-летняя воспитанница Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Eurosport

15 мин. назад

Камила – будущее русского фигурного катания.

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах в Новогорске.

Программа 13-летней фигуристки включила четверной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, каскады тройной флип – двойной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также сольный тройной лутц.

Все элементы 13-летняя фигуристка исполнила. Видеоподтверждение – здесь.

  • Программа Валиевой называется «Девочка на шаре».
  • Камила тренируется в группе Этери Тутберидзе.
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