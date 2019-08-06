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13-летняя воспитанница Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Камила – будущее русского фигурного катания.
Российская фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах в Новогорске.
Программа 13-летней фигуристки включила четверной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, каскады тройной флип – двойной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также сольный тройной лутц.
Все элементы 13-летняя фигуристка исполнила. Видеоподтверждение – здесь.
- Программа Валиевой называется «Девочка на шаре».
- Камила тренируется в группе Этери Тутберидзе.
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