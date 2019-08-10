Тутберидзе до сих пор не научилась работать с юношами. Ее ученик потерялся после золота ЮЧМ

В марте 2018 года казалось, что Этери Тутберидзе наконец сломала стереотип и доказала свою способность работать не только с крошечными девочками допубертатного периода. Чемпионат мира среди юниоров выиграл 18-летний Алексей Ерохов – рослый молодой человек, чье телосложение нельзя назвать астеническим и подходящим для исполнения многооборотных прыжков при помощи бешеной крутки.

«Вот он, первый юноша-чемпион от Этери!» «А вы говорили, что она может тренировать только девчонок!» – примерно так выглядела лента спортивного твиттера. Алексей смотрелся перспективно: довольно уверенно владел четверными тулупом и сальховом, исполнял на тренировках флип и риттбергер с намерением поработать над ними в межсезонье.

Сезон-2018/19

К началу следующего сезона надежды лопнули. Летом 2018-го Ерохова зачислили в основной состав взрослой сборной России, а потом он по состоянию здоровья снялся с контрольных прокатов. К началу соревновательного сезона Алексей разобрался с болячками и выступил на Finlandia Trophy – этапе серии Challenger, предваряющем Гран-при. Короткую программу он откатал неудачно, зато в произвольной опередил технической оценкой всех, включая Михаила Коляду, Дмитрия Алиева и корейца Джунхван Ча – будущего бронзового призера финала Гран-при.

Алексей ЕроховGetty Images

«Сначала у меня были проблемы с голеностопом, но я на них не особо обращал внимание, потому что тренироваться и катать мог. А в день короткой программы на контрольных прокатах у меня защемило спину, я не мог согнуться. Сейчас у меня все хорошо, ничего не беспокоит», – рассказывал фигурист о проблемах со здоровьем.

Первый старт на взрослом уровне оказался последним. Ерохов снялся сначала с финского этапа Гран-при, потом Андрей Лазукин заменил его на московском. Из-за отсутствия стартов Леша не отобрался на взрослый чемпионат России и месяц спустя появился на юниорском – возраст пока позволял. И стал после короткой 16-м из 18 участников, завалив тройной аксель и сделав с неясного ребра лутц в каскаде.

Произвольная получилась намного лучше – Алексей проиграл только товарищу по тренировочной группе Даниилу Самсонову. По сумме занял четвертое место, но попал в состав на юниорский чемпионат мира – Самсонов не мог отправиться в Загреб из-за возраста. Потом Ерохов откатал только короткую программу на финале Кубка России, снялся с произвольной и незадолго до старта ЮЧМ предсказуемо объявил о снятии – видимо, опять по состоянию здоровья. Алексей не смог защитить титул, и вместо него поехал идущий в списке следующим Артур Даниелян, а Тутберидзе вывела на лед только своих супердевчонок.

Сезон-2019/20

Невнятный год только с двумя полноценными стартами выбил Ерохова из основы сборной – в 20 лет его снова зачислили в юниорскую вместе с ребятами, которые ростом ниже его на полторы головы. Потом хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выложил видеонарезку с фрагментами новых программ для учеников. Там были почти все: Загитова и Трусова, Турсынбаева и Щербакова, даже девятилетние Николай Колесников и Арсений Федотов. Отсутствовали Майя Хромых, которой предстоит выходить в юниоры, и Алексей Ерохов.

Позже он без объяснения причин не выступил на контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске. Возможно, Ерохов оставит прошлогодние программы, которые толком не успел презентовать, но такое обычно не освобождает от появления перед глазами тренерского совета ФФКР: даже одна и та же постановка в исполнении того же фигуриста спустя год может выглядеть абсолютно по-другому.

Из-за низкого рейтинга Алексей не получил этапов Гран-при и говорил, что начнет сезон на этапах серии Challenger, но отсутствие на видео и контрольных прокатах заставляют опасаться за спортивную судьбу первого юноши-чемпиона мира из группы Тутберидзе. Видимо, проблемы со спиной и голеностопом так и не прекратились, и это типично для ребят из «Хрустального», хотя сам Ерохов это отрицает.

«В любых группах бывают стрессовые травмы, но почему-то такое внимание приковано только к нашей. Все говорят, что в нашей группе губят и ломают судьбы детей, но такого нет, мы сами выбираем этот путь. От травм никто не застрахован. Очень много ребят из нашей группы добиваются успеха, и люди, наверное, испытывают зависть. Меня возмущает такая реакция. Я видел разные мемы, что девочки из нашей группы едят один лед, но это неправда. Никто не голодает и все нормально питаются» – заявил фигурист в мае.

Но тенденция есть, и это странно отрицать. Евгения Медведева получила стрессовый перелом в важнейший момент карьеры – почти перед Олимпиадой. С травмами в прошлом сезоне каталась Загитова, и от них действительно не застрахован никто, но в группе Тутберидзе – вдвойне или даже втройне. Например, Самсонов выступал на контрольных прокатах с тейпами на боку, и это не самый удачный факт для фаворита юниорского сезона. Работать с молодыми людьми Этери так и не научилась.

Исключение – сменивший гражданство на грузинское Морис Квителашвили, но, по инсайдам из «Хрустального», его на тренировках гоняют гораздо меньше, чем остальных – может, именно поэтому 24-летний фигурист до сих пор в обойме и даже занимает призовые места на этапах Гран-при? Зато пропал с горизонта Ерохов, волнительно за Самсонова, а за Федотова и Колесникова совсем страшно – доедут ли они хотя бы до юниоров? Ведь Коля уже начал тренировать четверные.

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