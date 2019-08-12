«У меня ушло 13 месяцев, чтобы вытащить ее в ресторан». Вероятно, Медведева встречается с фигуристом
Секретики-секретики.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, предположительно, встречается с канадским фигуристом Намом Нгуеном.
Нгуен выложил в сторис инстаграма, как гуляет с Медведевой. Сначала они пошли на пирс, где у причала плавали какие-то лодки. «О чем думаешь?» – спросил канадец. «Хочу присоединиться», – ответила Женя.
На следующем фото Евгения позирует рядом с рекламным постером, на котором изображена Тесса Вирчу. «Королева и еще одна королева», – подписал снимок Нам.
Затем молодые люди пришли в ресторан. «Окей, у меня заняло 13 месяцев, чтобы затащить вот ее не на суши, а на ужин», – заснял Медведеву канадец, и оба довольно рассмеялись на видео.
На последнем сторис Нам сделал бумеранг, на котором Женя фотографировала принесенную еду. «Сначала ест камера», – подписал Нгуен.
- Нам Нгуен занимался у нынешнего тренера Медведевой Брайана Орсера с 2012 по 2016 гг.
- В мае 2019-го Нгуен написал в комментариях инстаграма Евгении: «Выйдешь за меня замуж?» Русская фигуристка ответила: «В следующей жизни».
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