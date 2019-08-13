Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в инстаграме фотографию со своим тренером Алексеем Мишиным, рассказав, что никогда от него не уйдет.

«Преданность в спорте с каждым годом все больше и больше обесценивается. С приходом успеха и денег люди порой забывают, откуда они и благодаря кому поднимаются на вершину. Мне ближе такие герои, как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Коби Брайaнт и Дэмиен Лиллард.

Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это менее заметно, чем в командных, но я знаю одно: с этим человеком я буду вместе всегда», – написала Туктамышева.

Лиза тренируется под началом Мишина с 2011 года.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года.

Туктамышева в одном полотенце показала, как ухаживать за ногами

Качай приложение Eurosport для iOS или Android