Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева представила новую произвольную программу, с которой будет выступать в сезоне-2019/20.

23-летняя Лиза продемонстрировала прокат на сборах в Тарту (Эстония), где группа Алексея Мишина сейчас проводит тренировочный сбор. Видимо, соревновательный костюм фигуристки еще не готов – Туктамышева вышла на лед в красном топе с удлиненными рукавами.

Программа поставлена канадским хореографом Ше-Линн Бурн под композицию группы The Hot Sardines «Caravan».

В короткой Елизавета выступит с музыкой «Drumming Song» британской группы Florence and the Machine.

Согласно распределению она получила два этапах Гран-при на сезон-2019/20: в США и Китае.

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