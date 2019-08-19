Юные ученицы Этери Тутберидзе рассказали об изучении многооборотных прыжков – девчонки уже тренировали пятерные на удочке.

«Пока еще никто не прыгнул… Пятерной прыжок, конечно, надо выучить. Первой самой прыгнуть», – сказала Аделина Петросян в видеоролике Первого канала о младшей группе «Хрустального».

«Пятерной уже на удочке прыгали», – поделилась Любовь Рубцова.

Среди самых маленьких учеников Этери – победители шоу «Ледниковый период. Дети» Арсений Федотов и Николай Колесников.

Первым исполнение пятерного тулупа со страховкой показал Максим Белявский из ЦСКА.

Трусова: «Думаю, пятерной прыжок сделать реально»

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