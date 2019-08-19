Other Agency
Ученица Тутберидзе: «Пятерной на удочке уже прыгали»
В скором времени ждем новую революцию из «Хрустального».
Юные ученицы Этери Тутберидзе рассказали об изучении многооборотных прыжков – девчонки уже тренировали пятерные на удочке.
«Пока еще никто не прыгнул… Пятерной прыжок, конечно, надо выучить. Первой самой прыгнуть», – сказала Аделина Петросян в видеоролике Первого канала о младшей группе «Хрустального».
«Пятерной уже на удочке прыгали», – поделилась Любовь Рубцова.
- Среди самых маленьких учеников Этери – победители шоу «Ледниковый период. Дети» Арсений Федотов и Николай Колесников.
- Первым исполнение пятерного тулупа со страховкой показал Максим Белявский из ЦСКА.
Трусова: «Думаю, пятерной прыжок сделать реально»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте