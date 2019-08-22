Сильная команда Тутберидзе и подготовка к Олимпиаде-2022. Юниорский сезон откроет новую Загитову

Фигурное катание – зимний вид: с чемпионатом России под новый год, чемпионатом Европы во время январских морозов и ненавистным летним межсезоньем. Но большой сезон начинается как раз летом – в августе стартует юниорская серия Гран-при. Раньше на нее не обращали внимания, просыпаясь только к финалу (он проходит в одно время со взрослым) в случае успеха русских фигуристов – но последние годы подогрели интерес. Разумеется, причина в Этери Тутберидзе и ее нереальных девчонках. В этом году Трусова, Щербакова и Косторная будут соревноваться со взрослыми, но юниорский Гран-при не станет скучнее: установленный в «Хрустальном» конвейер подготовил новых фигуристок. И фигуристов, кстати, тоже.

Юниорский Гран-при проходит по тем же правилам, что и взрослый?

В целом – да. У каждого спортсмена (пары) есть по два этапа, чем больше очков – тем больше шансов выступить в финале. Всего этапов не шесть, как у взрослых, а семь, причем у парников – только четыре: проводить больше не имеет смысла из-за малого количества спортивных пар в юниорском рейтинге. На серию заявлено всего 25 дуэтов – это число несравнимо с танцорами и одиночниками. Не поражает воображение и представительство: 10 пар – из России, семь – из Канады, по три – из США и Китая. По одной паре приехало из Франции, Швеции и КНДР.

Но есть и более заметные нюансы. Распределение участников взрослой серии проводится в конце мая-начале июня каждого года, и оно практически непоколебимо. Фигуристы получают этапы благодаря международному рейтингу ISU, при необходимости страны могут проводить замены – но также исключительно по рейтингу. Заявка на юниорские этапы формируется национальной федерацией, а о заменах оповещают почти каждый день – итоговый список, как правило, перекраивается несколько раз. Заявки подают и исходя из текущего турнирного положения – в прошлом сезоне Андрей Мозалев выиграл этап в Остраве, и его экстренно заявили в Ереван, так как он получил максимальные 15 баллов и шанс на выход в финал.

Правила юниорского катания накладывают некоторые ограничения: в короткой программе одиночников и одиночниц запрещены четверные прыжки, девушки не могут исполнить тройной аксель, поэтому при одинаковом уровне на распределение мест после первого вида влияют надбавки и компоненты. Запрет жутко возмущал Александру Трусову. «Я уже всем сказала, что это нечестно. Но у нас такие правила. Наверное, до этого никто не думал об исполнении таких прыжков в короткой программе... Когда я спросила, мне сказали, что нельзя», – сокрушалась Саша в прошлом сезоне.

Что будет в этом году? Какие шансы у России без Трусовой?

Семь этапов примут Куршевель (Франция), Лейк-Плэсид (США), Рига (Латвия), Челябинск (Россия), Гданьск (Польша), Загреб (Хорватия) и Эгна (Италия). Финал состоится в Турине вместе со взрослыми. Первый этап стартует уже 22 августа, последний завершится 5 октября. А Челябинск станет столицей фигурного катания с 11 по 14 сентября. Не надо смеяться – в конце 2016 года суровый город провел чемпионат России, и этот турнир до сих пор тепло вспоминают болельщики и журналисты.

На льду снова зажжет команда Тутберидзе – на смену Трусовой, Косторной и Щербаковой пришло новое трио: Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева, чей возраст идеально подобран под Олимпиаду-2022: в феврале девочкам будет по 15 лет, как было Алине Загитовой в Пхёнчхане. Еще к Этери перешла прошлогодняя финалистка Алена Канышева и сразу запрыгала на тренировках четверной. Но выиграть в одну калитку будет сложно – тройным акселем и квадами владеет 14-летняя чемпионка США среди взрослых Алиса Лю, японки тоже активно разучивают элементы повышенной сложности.

Камила ВалиеваGetty Images

Глейхенгауз и Дудаков (сама Этери обычно не ездит на юниорские этапы и остается в Москве со взрослыми) будут выводить на лед не только девчонок – первый юниорский сезон проведет победитель первенства России, 14-летний Даниил Самсонов. Прошлой зимой Даня покорил всех на юниорском чемпионате страны, но легко не будет. В России судьи ставили ему заоблачные оценки (87,07 балла за короткую программу без квада и с третьим уровнем на дорожке шагов), но международные арбитры вряд ли расщедрятся – на первых соревнованиях Самсонов увидит более скромные баллы даже при идеальном прокате. Зато в мире уже знают представителя петербургской школы Петра Гуменника – в прошлом сезоне он выиграл оба этапа и занял второе место в финале.

В юниорском парном катании Россия господствует – год назад в финал отобрались пять дуэтов на шесть мест. Костюкович и Ялин, Панфилова и Рылов – медалисты ЮЧМ-2019 (победители, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ушли на повышение во взрослое катание). Танцы – зона проблемная и субъективная: финал прошлогоднего Гран-при достался России, золото ЮЧМ уехало в Канаду. У танцоров есть шансы как на полный подиум, так и на финиш вслед за североамериканцами.

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За одиночниц (Камила Валиева и Майя Хромых), одиночников (Андрей Кутовой и Егор Рухин) и танцоров (Екатерина Каташинская/Александр Васькович, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный) – парники начнут сезон позже.

К двум девушкам приковано основное внимание, особенно к Камиле, которая владеет четверным тулупом. На контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске она исполнила этот элемент в каскаде с тройным прыжком, а ее программа «Девочка на шаре» покорила мир еще в прошлом году, хотя Валиева выступала только на национальном уровне из-за возраста. Ее прокат отметила внучка великого художника Пикассо. Так что именно 13-летняя Камила и ее четверной – хедлайнеры первого этапа.

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