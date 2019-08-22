Загитова продемонстрировала идеальную растяжку. Шикарный шпагат!
Алина усердно готовится к новому сезону.
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова показала, как легко садится на шпагат.
«Растяжка каждый день!» – написала 17-летняя фигуристка, выложив два фото из тренажерного зала.
- В сезоне-2018/19 Загитова выиграла чемпионат мира и стала второй в финале Гран-при.
- Ее новая короткая программа поставлена под песню Ясмин Леви «Me Voy», в произвольной она предстанет в образе Клеопатры. Над обеими постановками работал хореограф Даниил Глейхенгауз.
- Алина распределена на этапы Гран-при во Францию и Японию.
Появилось полное видео короткой программы Загитовой. Включай скорее и наслаждайся
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