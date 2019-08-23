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Туктамышева: «Разучиваю четверной тулуп на лонже»
Бороться за победу можно только с максимально сложным набором элементов.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева попробует добавить в программы четверной прыжок.
«Я разучиваю четверной тулуп, пробую его на лонже», – сказала Туктамышева в интервью ТАСС.
- На взрослых соревнованиях единственной, кто исполнял четвертой прыжок, является Элизабет Турсынбаева. Она его исполнила на ЧМ-2019.
- При этом сразу несколько учениц Этери Тутберидзе, дебютирующих в этом сезоне во взрослых соревнованиях, имеют в арсенале квады.
Туктамышева призвала ISU брать пример с НБА. Она наложила на видео прыжков реакцию фанов баскетбола
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