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Валиева исполнила четверной тулуп и выиграла юниорский этап Гран-при

Валиева исполнила четверной тулуп и выиграла юниорский этап Гран-при
Eurosport

27 мин. назад

Новое поколение учениц Этери Тутберидзе начинает победное шествие.

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла стартовый этап юниорской серии Гран-при во французском Куршавеле.

После провала в короткой программе (падение + срыв каскада) Валиева в произвольной сделала четверной тулуп, правда, упав с тройного флипа. За выступление она получила 138,40 балла.

Лидер после короткой программы Майя Хромых по сумме стала третьей.

1. Камила Валиева (Россия) – 200,71

2. Соен И (Южная Корея) – 191,07

3. Майя Хромых (Россия) – 179,32

  • Валиевой 13 лет, она ученица Этери Тутберидзе.

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