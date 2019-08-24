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Туктамышева провела зарядку на Дворцовой площади Петербурга

Туктамышева провела зарядку на Дворцовой площади Петербурга
Eurosport

1 час назад

Лиза заряжает позитивом.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела зарядку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Как сообщает Sport24, мероприятие было открыто для всех желающих и прошло в рамках праздника «Питерский заряд». Вместе с Туктамышевой азам физкультуры петербуржцев обучили чемпион Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко и блогер Наталья Камолинкова.

  • Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года.
  • Ранее Елизавета представила новую произвольную программу.

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