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Туктамышева провела зарядку на Дворцовой площади Петербурга
Лиза заряжает позитивом.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева провела зарядку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Как сообщает Sport24, мероприятие было открыто для всех желающих и прошло в рамках праздника «Питерский заряд». Вместе с Туктамышевой азам физкультуры петербуржцев обучили чемпион Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко и блогер Наталья Камолинкова.
- Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года.
- Ранее Елизавета представила новую произвольную программу.
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