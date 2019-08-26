Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сменила музыку для короткой программы нового сезона.

«Ше-Линн Бурн поставила мне классную программу под музыку Drumming Song. Я рассказала об этом в интервью, но потом все сошлись во мнении, что эта музыка будет немножко непонятной для зрителя, для того, кто уже давно в фигурном катании.

Программа получилась очень современная, очень крутая, драйвовая. Мы решили сделать тот же вариант, только под Oblivion Астора Пьяццоллы. Все очень классно легло. И новая короткая мне тоже нравится.

Первый вариант был очень крутой, насыщенный. В новом варианте я тоже выгляжу свежо, но по той программе было видно, что ее ставил один из лучших постановщиков. Программа была насыщенной, но она полностью осталась – просто изменили музыку», – цитирует Туктамышеву сайт ФФКР.

Произвольная программа под композицию группы The Hot Sardines «Caravan».

В сезоне-2018/19 она заняла третье место в финале Гран-при.

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