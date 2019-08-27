Российская фигуристка Евгения Медведева станет послом Олимпиады-2020 в Токио. Об этом она объявила на пресс-конференции в Москве.

О роли посла

Для меня большая честь находиться вместе с олимпийской командой России, я очень рада, что смогу почувствовать атмосферу Игр, огромная честь быть именно с командой, с ребятами, которые будут представлять флаг нашей страны.

Соглашаться на роль посла было несложно, много раз обсуждали, повлияет это на мою подготовку или нет. Могу заверить, что я остаюсь действующей спортсменкой, и на мою физическую форму эта роль не повлияет.

О четверном сальхове

Дела продвигаются [с изучением четверного сальхова], я стараюсь не быть человеком, который сказал и забыл. Я правда уже начала это делать. Похвастаться чистым выездом с четверного сальхова не могу, но минимум 40 минут в день я ему уделяю внимание. Изучение ультра-си займет время. И мы не можем сказать, сколько времени. Но дела идут вперед.

На японском шоу попытка четверного сальхова была, наверное, шестой, не могу сказать, что удачная. Я пока ничего не обещаю, но меня окружают отличные люди, специалисты, и четверной сальхов нам покорится.

О комментировании Олимпиады

Комментирование для меня очень интересно. Первый мой опыт был «Ледниковый период. Дети». Я нервничала, получилось здорово, но поначалу было очень сложно. Конечно, стоять с микрофоном для меня интересно. Футбол? Честно – нет. Греко-римская борьба? Это может быть интересно.

О новой произвольной

Эта произвольная программа – программа моей мечты. Я готовила себя морально к этой роли года два. В наушниках эту музыку слушала очень давно, но все время чувствовала, что не доросла до этой истории, чтобы выразить себя в программе максимально. Но программа настолько продумана, что в моей карьере такой не было. Орсер сказал, что это моя лучшая программа за всю карьеру.

О России

У меня ощущение, что я в очень длительной командировке. Все мои друзья, близкие и знакомые находятся здесь, в России. Я, правда, скучаю по России, очень-очень сильно. Но в Канаде у меня все благополучно.

Евгения МедведеваGetty Images

О словах Тарасовой

Прежде всего, у меня был выбор – работать или с хореографом, или самой. Я хотела сама поставить себе гала-программу. Я видела определенный образ, хореографические движения, костюм. Я поняла, что это та программа, которую я хотела бы создать сама. Я довольна результатом. Это абсолютно не значит, что я перестаю работать с хореографами.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что «с самодеятельностью в показательных выступлениях нужно заканчивать».

На последнем чемпионате мира Евгения стала третьей.

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