Глава олимпийского комитета России Станислав Поздняков поставил лайк в инстаграме язвительному комментарию в адрес фигуристки Алины Загитовой.

В аккаунте Позднякова болельщики обсуждали назначение Евгении Медведевой послом летних Игр 2020 года в Токио, и один комментарий выглядел так: «Как же будет подгорать у загиботов [фанатов Загитовой – прим. Eurosport.ru]. Женю люблю очень! И это бесспорно правильный выбор».

Президент ОКР поставил высказыванию лайк. Позже комментарий был удален – лайк, соответственно, тоже.

На Олимпиаде в Пхёнчхане-2018 Загитова выиграла золото, Медведева стала серебряным призером.

После сезона-2017/18 Евгения перешла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.

Медведева стала послом Токио-2020 и рассказала про четверной сальхов

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