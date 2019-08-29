Медведева порадовала новым цветом волос. Очень ярко!
Женя позирует на улицах Москвы.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решилась не небольшие изменения во внешности – фигуристка опубликовала фото с новым цветом волос.
Волосы 19-летней Жени выкрашены в оттенок красного. «Зачем ты в рыжий покрасилась? Тебе не идет», – написал в комментариях подписчик. «Но это же красный...» – ответила Медведева.
- Согласно распределению, в сезоне-2019/20 Евгения выступит на этапах Гран-при в России и Канаде.
- Недавно Медведева стала послом России на летних Олимпийских играх 2020 года.
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