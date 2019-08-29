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Медведева порадовала новым цветом волос. Очень ярко!

Медведева порадовала новым цветом волос. Очень ярко!
Eurosport

25 мин. назад

Женя позирует на улицах Москвы.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решилась не небольшие изменения во внешности – фигуристка опубликовала фото с новым цветом волос.

Волосы 19-летней Жени выкрашены в оттенок красного. «Зачем ты в рыжий покрасилась? Тебе не идет», – написал в комментариях подписчик. «Но это же красный...» – ответила Медведева.

  • Согласно распределению, в сезоне-2019/20 Евгения выступит на этапах Гран-при в России и Канаде.
  • Недавно Медведева стала послом России на летних Олимпийских играх 2020 года.

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