Скоропостижно скончалась мама хореографа Глейхенгауза. Она тоже работала в группе Тутберидзе
Ужасная потеря.
В четверг, 29 августа, скоропостижно скончалась Людмила Шалашова – мама хореографа Даниила Глейхенгауза и член тренерской группы Этери Тутберидзе.
О трагедии сообщается в инстаграме группы. «Еще вчера она была на катке и работала. Приносим свои глубокие соболезнования. Слова бессильны. Даниил, в это тяжелое время твои коллеги и друзья – вместе с тобой. Мы будем вечно хранить светлую память о Людмиле Борисовне в наших сердцах», – говорится в заявлении.
- Ранее Шалашова была балериной в Большом театре, в группу Тутберидзе пришла вслед за сыном.
- В 2010 году не стало отца Глейхенгауза – Марка.
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