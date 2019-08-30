В четверг, 29 августа, скоропостижно скончалась Людмила Шалашова – мама хореографа Даниила Глейхенгауза и член тренерской группы Этери Тутберидзе.

О трагедии сообщается в инстаграме группы. «Еще вчера она была на катке и работала. Приносим свои глубокие соболезнования. Слова бессильны. Даниил, в это тяжелое время твои коллеги и друзья – вместе с тобой. Мы будем вечно хранить светлую память о Людмиле Борисовне в наших сердцах», – говорится в заявлении.

Ранее Шалашова была балериной в Большом театре, в группу Тутберидзе пришла вслед за сыном.

В 2010 году не стало отца Глейхенгауза – Марка.

Умерла 9-летняя дочь Луиса Энрике. Она боролась с раком костей

Качай приложение Eurosport для iOS или Android