Индийские фигуристы Харшита Равтани и Ванш Бхатиа, выступающие в танцах на льду, установили антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Лэйк-Плесиде.

Судьи оценили прокат ритмического танца в 5 баллов – 2,08 балла спортсмены получили за технику, 2,92 – за компоненты.

Партнерша на этом же этапе выступала в одиночном катании и набрала в короткой программе 7,49 балла.

После короткой программы в танцах лидируют канадцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник, Диана Дэвис и Глеб Смолкин из России занимают второе место.

До выступления дуэта из Индии худший результат в ритм-танце составлял 21,44 балла.

Бразильский фигурист занял на Универсиаде последнее место без единого прыжка. Но он очень счастлив

Качай приложение Eurosport для iOS или Android