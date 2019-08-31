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Фигуристы из Индии набрали 5 баллов за ритмический танец. Это в 4 раза хуже прошлого антирекорда

Фигуристы из Индии набрали 5 баллов за ритмический танец. Это в 4 раза хуже прошлого антирекорда
Eurosport

1 час назад

Ребята старались, но не убедили судей.

Индийские фигуристы Харшита Равтани и Ванш Бхатиа, выступающие в танцах на льду, установили антирекорд на этапе юниорского Гран-при в Лэйк-Плесиде.

Судьи оценили прокат ритмического танца в 5 баллов – 2,08 балла спортсмены получили за технику, 2,92 – за компоненты.

  • Партнерша на этом же этапе выступала в одиночном катании и набрала в короткой программе 7,49 балла.
  • После короткой программы в танцах лидируют канадцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник, Диана Дэвис и Глеб Смолкин из России занимают второе место.
  • До выступления дуэта из Индии худший результат в ритм-танце составлял 21,44 балла.

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