Щербакова опубликовала солнечное фото с Трусовой, Загитовой и Косторной
Надежды российской фигурки!
Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в инстаграме фотографию с тремя другими фигуристками – своими одногруппницами Александрой Трусовой, Алиной Загитовой и Аленой Косторной.
Лайк фотографии поставила тренер всех четырех фигуристок Этери Тутберидзе.
- 15-летняя Щербакова – действующая чемпионка России.
- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года. В нынешнем году Алина выиграла золото на чемпионате мира в японской Сайтаме.
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