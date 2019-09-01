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Щербакова опубликовала солнечное фото с Трусовой, Загитовой и Косторной

Щербакова опубликовала солнечное фото с Трусовой, Загитовой и Косторной
Eurosport

23 мин. назад

Надежды российской фигурки!

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в инстаграме фотографию с тремя другими фигуристками – своими одногруппницами Александрой Трусовой, Алиной Загитовой и Аленой Косторной.

Лайк фотографии поставила тренер всех четырех фигуристок Этери Тутберидзе.

  • 15-летняя Щербакова – действующая чемпионка России.
  • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года. В нынешнем году Алина выиграла золото на чемпионате мира в японской Сайтаме.

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