Getty Images

Загитова не будет исполнять четверные прыжки в новом сезоне

Загитова не будет исполнять четверные прыжки в новом сезоне
Eurosport

1 час назад

Алина планирует брать артистизмом.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что в сезоне-2019/20 не будет усложнять технический контент в программах.

«В этом сезоне – нет», – ответила 17-летняя фигуристка на вопрос корреспондента ТАСС. Тем не менее, Загитова планирует совершенствоваться во второй оценке и открывать для себя новые образы.

«Мне кажется, что нельзя останавливаться на достигнутом и нужно всегда развиваться, кататься не только в одних и тех же образах, но искать себя в новых. Для меня это важно и, безусловно, очень интересно», – заявила Алина.

  • Самый сложный элемент в арсенале Загитовой – каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Она не будет выполнять четверные прыжки.
  • Ранее Алина показывала, как исполняет четверной флип на страховке.
  • 7-8 сентября на малой арене «Лужников» состоятся контрольные прокаты сборной России, где Загитова и остальные фигуристы покажут программы на новый сезон.

Куда уходит Загитова и кого сожжет Трусова-Дейенерис. Новый сезон – самый важный для Тутберидзе

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте