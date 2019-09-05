Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что в сезоне-2019/20 не будет усложнять технический контент в программах.

«В этом сезоне – нет», – ответила 17-летняя фигуристка на вопрос корреспондента ТАСС. Тем не менее, Загитова планирует совершенствоваться во второй оценке и открывать для себя новые образы.

«Мне кажется, что нельзя останавливаться на достигнутом и нужно всегда развиваться, кататься не только в одних и тех же образах, но искать себя в новых. Для меня это важно и, безусловно, очень интересно», – заявила Алина.

Самый сложный элемент в арсенале Загитовой – каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Она не будет выполнять четверные прыжки.

Ранее Алина показывала, как исполняет четверной флип на страховке.

7-8 сентября на малой арене «Лужников» состоятся контрольные прокаты сборной России, где Загитова и остальные фигуристы покажут программы на новый сезон.

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