Трусова исполнила три четверных прыжка в одной программе
Главный фаворит сезона из группы Тутберидзе?
Российская фигуристка Александра Трусова, которая переходит с юниорского на взрослый уровень, выполнила три четверных прыжка в рамках одной программы на контрольных прокатах: два четверных тулупа и один четверной лутц.
Отрывок из выступления 15-летней Трусовой можно посмотреть ниже.
- С 2016 года Трусова обучается в группе Этери Тутберидзе.
- В 2019 году Александра стала серебряным призером чемпионата России. Она двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019).
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