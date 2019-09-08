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«Знаю, как это устранить». Медведева упала во время произвольной программы
Женя работает над ошибками.
Российская фигуристка Евгения Медведева показала произвольную программу на новый сезон.
Евгения исполнила каскады прыжков (отметим тройной сальхов – тройной риттбергер), но допустила ошибку при исполнении двойного акселя.
«Знаю, над чем работать. Прежде всего, над физической подготовкой. Я вчера упала из-за своей ошибки. Сегодня тоже была моя ошибка. Главное, я знаю, почему все это происходит и как это устранить», – прокомментировала свои ошибки Медведева.
- В новой произвольной программе Медведева будет кататься под музыку из фильма «Мемуары гейши».
- Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017).
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