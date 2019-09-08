Российская фигуристка Евгения Медведева показала произвольную программу на новый сезон.

Евгения исполнила каскады прыжков (отметим тройной сальхов – тройной риттбергер), но допустила ошибку при исполнении двойного акселя.

«Знаю, над чем работать. Прежде всего, над физической подготовкой. Я вчера упала из-за своей ошибки. Сегодня тоже была моя ошибка. Главное, я знаю, почему все это происходит и как это устранить», – прокомментировала свои ошибки Медведева.

В новой произвольной программе Медведева будет кататься под музыку из фильма «Мемуары гейши».

Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017).

Фигуристы из Индии набрали 5 баллов за ритмический танец. Это в 4 раза хуже прошлого антирекорда

Качай приложение Eurosport для iOS или Android