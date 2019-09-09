На малой арене «Лужников» закончились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Одиночницы и одиночники, пары и танцоры показали тренерскому совету ФФКР программы, с которыми будут выступать на соревнованиях в сезоне-2019/20.

Кто был лучше – Медведева или Загитова? А Туктамышева в порядке?

Алина. Она уверенно откатала обе программы («Me Voy» и «Клеопатру») без единого срыва и дважды продемонстрировала владение коронным каскадом тройной лутц-тройной риттбергер, который помог ей выиграть Олимпиаду и чемпионат мира. Если с такой техникой и таким настроем она будет кататься на соревнованиях, судьи доведут оценки за компоненты до максимальных десяток.

Евгения выступила менее удачно, упав и в короткой программе («Exogenesis Pt. 3»), и в произвольной («Мемуары гейши»). В первый день прокатов Медведева упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц-тройной тулуп, во второй ей не удался двойной аксель: с одной попытки она упала, в другой вместо двойного прыжка сделала одинарный. Плюс – сложный каскад тройной сальхов-тройной риттбергер, но ни о каком четверном прыжке речи не шло.

Туктамышева поражает прыжковой готовностью: она выполнила обещанное и чисто сделала три тройных акселя в двух программах. Элементы получились легкими, качественными и докрученными – 22-летняя Лиза с программами от Ше-Линн Бурн по-прежнему в обойме.

А что там квадистки?

Сердца болельщиков завоевала Александра Трусова, которая чисто исполнила в произвольной программе три четверных: сольные лутц и тулуп, а также тулуп в каскаде с тройным прыжком. Все это – под мощный саундтрек из последнего сезона «Игры престолов». Впрочем, Сашино катание не улучшилось: оно по-прежнему очень силовое, программа играет только благодаря квадам.

Чемпионка России Анна Щербакова пошла на четверной лутц, но попытка оказалась неудачной – фигуристка упала. Зато удивила необычным переодеванием прямо по ходу выступления – во время вращения Анна расстегнула на шее синее платье, и оно эффектно стало красным.

А Коляда? Он упал?

Разумеется. В произвольной Михаил упал с четверного сальхова и четверного тулупа, сделал одинарный аксель вместо тройного и каскад 3-2. В короткой падений не было, но вместо квада получился тройной, вместо тройного акселя – снова так называемая бабочка. В этом году программы Коляды похожи: «Diga Diga Doo» и «Чаплин» поставлены под темповую музыку и отчасти отсылают к раннему Мише, который катался под «Ну погоди». К сожалению, от мощного «Wind of Change» в короткой он отказался в последний момент.

Контрольные прокаты официально не оцениваются, но негласно лучшими можно назвать 19-летнего Макара Игнатова – дебютанта мероприятия, и вечно молодого Сергея Воронова, которому в начале октября стукнет 32. Игнатов единственным чисто выполнил четыре квада на две программы, а Воронов просто был очень хорош в энергичных постановках под Queen и Muse. Есть зрелое женское катание, а у Сергея – зрелое мужское. Из четверных у него только тулуп, но свой минимум Воронов выкатывает.

Александр Самарин снова будет брать сложным контентом (только он в мужской сборной исполнил четверной лутц), Дмитрий Алиев постепенно просыпается после проваленного сезона.

Пары и танцоры выступали?

Конечно же. В парном катании было две интриги: уехавшие тренироваться в США Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также вернувшаяся с новым партнером Ксения Столбова. В катании Тарасовой и Морозовой видна работа Марины Зуевой: ребята стали смотреться гораздо увереннее и органичнее. Столбова с Андреем Новоселовым пока вряд ли претендуют на главные старты, но будут выглядеть очень стильно, когда окончательно скатаются. Иначе с Ксенией невозможно.

У танцоров главная дуэль сорвалась из-за болезни Александры Степановой, которая выступает с Иваном Букиным. Взгляды были прикованы к действующим чемпионам России Виктории Синициной и Никите Кацалапову, но в ритмическом танце яркими образами их напрочь затмили Бетина Попова и Сергей Мозгов. Все говорили только о дерзких победителях Универсиады.

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