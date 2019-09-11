Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступления фигуристки на контрольных прокатах сборной России в «Лужниках».

«Безусловно, не лучшие ее прокаты. Но в целом все прошло хорошо, мы преодолели очень ответственную неделю. У Жени прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Да, допустила пару ошибок, но это только начало сентября.

Я бы сказал, что Евгения сейчас в хороших кондициях. Если говорить о прыжках, скорости, могу честно дать позитивную обратную связь. Да, прибавлять еще можно, и для себя я получил необходимую и важную информацию о готовности Жени, от чего мы будем отталкиваться дальше. Но даже при не лучшем прокате ее катание выглядит хорошо.

Мудрая Тамара Москвина научила меня тому, что я теперь всегда говорю в начале сезона: первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин. Иногда и он получается неплохим, но обычно до идеала далеко. В этот момент ты понимаешь, сколько еще нужно муки, сахара, соли, все в таком духе. Эти прокаты сейчас для меня – именно как первый блинчик», – цитирует 57-летнего Орсера «Р-Спорт».

На контрольных прокатах Медведева упала и в короткой программе, и в произвольной.

12-13 сентября Евгения начнет сезон на турнире «Осенняя классика» в Оквилле (Канада).

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