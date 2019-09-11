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Орсер – о Медведевой на контрольных прокатах: «Не лучшие ее выступления»

Орсер – о Медведевой на контрольных прокатах: «Не лучшие ее выступления»
Eurosport

18 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

Уже 12 сентября Жене выходить на соревновательный лед.

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступления фигуристки на контрольных прокатах сборной России в «Лужниках».

«Безусловно, не лучшие ее прокаты. Но в целом все прошло хорошо, мы преодолели очень ответственную неделю. У Жени прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Да, допустила пару ошибок, но это только начало сентября.

Я бы сказал, что Евгения сейчас в хороших кондициях. Если говорить о прыжках, скорости, могу честно дать позитивную обратную связь. Да, прибавлять еще можно, и для себя я получил необходимую и важную информацию о готовности Жени, от чего мы будем отталкиваться дальше. Но даже при не лучшем прокате ее катание выглядит хорошо.

Мудрая Тамара Москвина научила меня тому, что я теперь всегда говорю в начале сезона: первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин. Иногда и он получается неплохим, но обычно до идеала далеко. В этот момент ты понимаешь, сколько еще нужно муки, сахара, соли, все в таком духе. Эти прокаты сейчас для меня – именно как первый блинчик», – цитирует 57-летнего Орсера «Р-Спорт».

  • На контрольных прокатах Медведева упала и в короткой программе, и в произвольной.
  • 12-13 сентября Евгения начнет сезон на турнире «Осенняя классика» в Оквилле (Канада).

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