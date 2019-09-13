Российская фигуристка Евгения Медведева идет второй после короткой программы Autumn Classic International с результатом 75,14 балла.

Лидирует японка Рика Кихира. Она чисто исполнила тройной аксель, каскад флип-тулуп, но с помаркой сделала тройной риттбергер – 78,18 балла. Набор Медведевой: каскад флип-тулуп, двойной аксель и тройной лутц (с неправильным ребром).

1. Рика Кихира (Япония) – 78,18

2. Евгения Медведева (Россия) – 75,14

3. Карен Чен (США) – 60,89

4. Алексия Паганини (Швейцария) – 58,87

5. Еюнсу Лим (Южная Корея) – 56,31

Это первое официальное соревнование для Медведевой в новом сезоне.

Произвольная программа намечена на 13 сентября. Выступление Евгении будет в 22:35 по Москве.

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