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Медведева – вторая после короткой на Autumn Classic вслед за Кихирой с тройным акселем
Неплохой старт для двукратной чемпионки мира.
Российская фигуристка Евгения Медведева идет второй после короткой программы Autumn Classic International с результатом 75,14 балла.
Лидирует японка Рика Кихира. Она чисто исполнила тройной аксель, каскад флип-тулуп, но с помаркой сделала тройной риттбергер – 78,18 балла. Набор Медведевой: каскад флип-тулуп, двойной аксель и тройной лутц (с неправильным ребром).
1. Рика Кихира (Япония) – 78,18
2. Евгения Медведева (Россия) – 75,14
3. Карен Чен (США) – 60,89
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 58,87
5. Еюнсу Лим (Южная Корея) – 56,31
- Это первое официальное соревнование для Медведевой в новом сезоне.
- Произвольная программа намечена на 13 сентября. Выступление Евгении будет в 22:35 по Москве.
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