Eurosport
Первый прокат короткой от Медведевой: чистое исполнение и новый костюм
Женя идет второй после Кихиры.
Евгения Медведева начала соревновательный сезон-2019/20 на канадском турнире Autumn Classic International.
Фигуристка идеально выполнила все элементы короткой программы, кроме тройного лутца – на нем судьи нашли неправильное ребро. За прокат Медведеа получила – 75,14 балла.
- После короткой программы лидирует Рика Кихира – 78,18 балла. Третьей идет Карен Чен из США – 60,89.
- Произвольная программа намечена на 13 сентября. Выступление Евгении будет в 22:35 по Москве.
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