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Первый прокат короткой от Медведевой: чистое исполнение и новый костюм

Первый прокат короткой от Медведевой: чистое исполнение и новый костюм
Eurosport

1 час назад

Женя идет второй после Кихиры.

Евгения Медведева начала соревновательный сезон-2019/20 на канадском турнире Autumn Classic International.

Фигуристка идеально выполнила все элементы короткой программы, кроме тройного лутца – на нем судьи нашли неправильное ребро. За прокат Медведеа получила – 75,14 балла.

  • После короткой программы лидирует Рика Кихира – 78,18 балла. Третьей идет Карен Чен из США – 60,89.
  • Произвольная программа намечена на 13 сентября. Выступление Евгении будет в 22:35 по Москве.

Медведева не делала четверной, а Трусова перепрыгала мужчин. Фигуристы презентовали новые программы

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