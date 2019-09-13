Евгения Медведева прокомментировала второе место после короткой программы на Autumn Classic International.

«Сейчас я совершенно другая по сравнению с прошлым сезоном. Главное отличие в том, что я чувствую себя почти так же комфортно и так же уверенно, как два, три, четыре года назад.

Я привыкла ко всем изменениям в моей жизни. Я просто начала работать, как я хотела, поэтому сейчас я не чувствую чего-то странного в жизни. Я привыкаю к этому месту, катку, и, конечно, к моим идеальным тренерам. Так что мы просто движемся вперед.

Сегодня было хорошее выступление. Не могу сказать, что я очень счастлива, или наоборот расстроена. На данный момент я довольна. Но я знаю, что самое главное будет завтра. Так что завтра буду готовиться сделать все возможное», – сказала Медведева в интервью Olympic Channel.

Отставание от лидирующей Рики Кихиры – 3 балла.

Произвольная программа намечена на 13 сентября. Выступление Евгении будет в 22:35 по Москве.

Первый прокат короткой от Медведевой: чистое исполнение и новый костюм

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