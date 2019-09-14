В фигурном катании хотят изменить правила. Это поможет Медведевой взять золото Олимпиады

Из самого утонченного и творческого вида спорта фигурное катание вдруг превратилось в рестлинг. На недавних контрольных прокатах в Москве были и футбольные отголоски – фанатки Алины Загитовой и Евгении Медведевой выкрикивали имена любимиц и надрывались так, будто это «Зенит» и «Спартак» рубятся в 30-м туре за чемпионство на переполненном стотысячнике. Докричались до того, что деморализованные непривычным звуковым фоном фигуристки из первой разминки дружно попадали.

Но начавшееся в Пхёнчхане соперничество Алины и Жени – не причина, а только повод. Фанаты фигурного катания и раньше любили поспорить, просто делали это более камерно и обособленно. Здесь всегда было что обсудить: судейскую систему невозможно сделать совершенной. Кто-то видит в максимально отплюсованном прыжке недокрут, другие – десятки за компоненты в поставленной под сложные элементы программе. После увеличения шкалы GOE до -5…+5 (максимальная надбавка за элемент – теперь 5, а не 3) следующей крупной реформой может стать введение артистической программы. Об этом рассказал вице-президент ISU Александр Лакерник.

Что это такое?

«В артистической программе сложность будет стоять на втором плане. Фигуристы и в этой программе тоже будут прыгать, вращаться и делать прочие элементы, но количество элементов будет меньше, и вес их будет существенно ниже.

Судьи будут работать по примерно тем же принципам, что и сейчас. Просто в одной программе компоненты будут играть меньшую роль, а в другой большую. Сейчас влияние технической и компонентной оценки 50 на 50 процентов, но в новом проекте подразумевается, что в технической программе компоненты будут составлять 40 процентов, а в артистической – 60», – заявил Лакерник.

Если короткую и произвольную программы совместят – сделают из них одну исключительно техническую и приплюсуют к ней артистическую – это будет новый ход. Пока сложно оценить, правильный или нет, но определенно очень рискованный.

Когда ее введут?

Лакерник поясняет: «Идея о переходе на техническую и артистическую программы будет предложена на конгрессе ISU 2020 года, но не факт, что ее примут.

Вероятность одобрения конгрессом подобных новшеств оценить очень сложно, но даже если изменения примут, то действовать они начнут после Олимпийских игр 2022 года».

Чаще всего радикальные изменения утверждают на Конгрессе после Олимпийских игр – правда, главную революцию, переход на новую судейскую систему, провели посреди цикла. После Пхёнчхана пытались протащить повышение возрастного порога, но ничего не вышло. Вице-президент ISU все объяснил: даже если после стартующего сезона чиновники введут артистическую программу, на всех уровнях она появится только после Игр-2022 в Пекине: для Трусовой, Загитовой и остальных пока ничего не изменится. Но нововведение будут тщательно тестировать.

Александра ТрусоваGetty Images

Изменения помогут фигурному катанию?

Сложно сказать, но это будет не то фигурное катание, которое мы всегда знали. Фанаты спорят не только о том, чья фаворитка лучше, но и о сути. Некоторые настаивают, что фигурка – исключительно спорт, где важны сложные многооборотные прыжки, а скольжение и интерпретация – бонусы приятные, но необязательные. Другие считают, что фигуристы должны разыгрывать на льду мини-спектакль и демонстрировать плавность линий, а технарям лучше образовать новый вид – прыжки на льду. Есть, конечно, и нейтральное мнение, но нейтралы в дебатах не участвуют.

Артистическая программа примирит спорщиков – фигурист будет демонстрировать сильные стороны, а золото получит самый технически оснащенный и самый компонентный одновременно. Но фанатов фигурного катания не успокоит и это. Они начнут дискутировать о другом – кто проживает программу правдоподобнее, чья Кармен выразительнее и чье скольжение достойно того, чтобы сниться по ночам. ISU никогда не найдет вариант, который устроит всех без исключения, но изменения и прогресс – важная часть профессионального спорта.

Как изменения отразятся на сборной России?

В России хватает фигуристок и даже фигуристов, пар и танцоров, чтобы быть на вершине или близко к ней при любой смене правил. Не повезет делающей ставку на технику Александре Трусовой, чье скольжение очень далеко от идеального. У Анны Щербаковой есть все шансы сбалансировать обе оценки, а Алена Косторная наконец получит возможность полностью раскрыться. Квадистка следующего поколения – Камила Валиева – вовсе идеальная фигуристка для новой эры: в ее арсенале есть и четверной тулуп, и неземная пластичность.

Артистическая программа – плюс и для старой гвардии. Алина Загитова при безупречном катании теоретически еще может обходить молодежь за счет высочайших компонентов, но если Трусова будет стабильно прыгать три четверных в произвольной программе, запас рухнет. А если четыре? Программа, где в первую очередь будут смотреть на выразительность, спасет Алину.

То же самое относится к Евгении Медведевой, но в еще большей степени. В прошлом сезоне Женя каталась нестабильно даже без ультра-си контента, на контрольных прокатах упала с безобидных тройного тулупа и двойного акселя. Четверной сальхов пока остался в разговорах.

Евгения МедведеваGetty Images

Но Медведева считается артистически выразительной фигуристкой – особенно она проявляет себя в драматических программах вроде «Тоски» и «Анны Карениной». Она безусловный авторитет для судей, а помимо спортивных успехов Евгения добилась дипломатических – ее отлично знают в МОК.

Оценки в фигурном катании часто ставят за выслугу лет, поэтому сейчас Медведевой главное пережить олимпийский цикл до Пекина-2022. Если потом введут артистическую программу, она будет главной претенденткой на золото – даже Олимпийских игр. А почему нет? В Милане-2026 ей будет 27 лет. Каролина Костнер в свои 27 взяла бронзу Сочи – без всяких артистических программ.

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