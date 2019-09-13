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Туктамышева – первая после короткой программы на Lombardia Trophy, Щербакова – третья
Щербакова ударно дебютировала на взрослом уровне.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия). За свой прокат Лиза набрала 73,66 балла.
Второе место заняла представительница Южной Кореи Ю Ен, набравшая 70,47 балла, третье – еще одна россиянка, Анна Щербакова (67,73).
- Другая представительница России, Софья Самодурова, после короткой программы идет на восьмой позиции.
- Lombardia Trophy – второй этап ежегодной серии «Челленджер».
Медведева – вторая после короткой на Autumn Classic вслед за Кихирой с тройным акселем
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