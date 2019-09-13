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Туктамышева – первая после короткой программы на Lombardia Trophy, Щербакова – третья

Туктамышева – первая после короткой программы на Lombardia Trophy, Щербакова – третья
Eurosport

1 час назад

Щербакова ударно дебютировала на взрослом уровне.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия). За свой прокат Лиза набрала 73,66 балла.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Ю Ен, набравшая 70,47 балла, третье – еще одна россиянка, Анна Щербакова (67,73).

  • Другая представительница России, Софья Самодурова, после короткой программы идет на восьмой позиции.
  • Lombardia Trophy – второй этап ежегодной серии «Челленджер».

Медведева – вторая после короткой на Autumn Classic вслед за Кихирой с тройным акселем

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