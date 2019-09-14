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Медведева откаталась в красивом кимоно, но так и не смогла найти ответ на триксель Кихиры

Медведева откаталась в красивом кимоно, но так и не смогла найти ответ на триксель Кихиры
Eurosport

3 мин. назад

Первый турнир нового сезона.

Евгения Медведева показала в произвольной программе Autumn Classic International новый костюм на тему из фильма «Мемуары Гейши».

Женя прыгнула все прыжки, но допустила недокруты на риттбергере и лутце. На втором прыжке судьи также нашли неправильное ребро.

  • Победила Рика Кихира, исполнив тройной аксель в каскаде и еще один не докрутив.
  • В прошлом сезоне Медведева на этом соревновании тоже стала второй. Тогда она уступила Брейди Теннелл.

Первый прокат короткой от Медведевой: чистое исполнение и новый костюм

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