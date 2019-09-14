15-летняя Анна Щербакова стала победительницей турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy.

Чемпионка России шла третьей после короткой программы, но в субботу чисто исполнила четверной лутц. По сумме двух программ Щербакова набрала 218,20 балла и заняла итоговое первое место.

Еще одна фигуристка из России Елизавета Туктамышева набрала 214,38 балла и заняла второе место, третьей стала Ю Ен из Южной Кореи (200,89).

Для Щербаковой это первая победа на взрослом уровне.

Турнир проходил в итальянском городе Бергамо.

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