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Щербакова чисто исполнила четверной лутц и выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева – вторая

Щербакова чисто исполнила четверной лутц и выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева – вторая
Eurosport

9 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Анна стала первой фигуристкой, исполнившей четверной лутц на взрослых соревнованиях под эгидой ISU.

15-летняя Анна Щербакова стала победительницей турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy.

Чемпионка России шла третьей после короткой программы, но в субботу чисто исполнила четверной лутц. По сумме двух программ Щербакова набрала 218,20 балла и заняла итоговое первое место.

Еще одна фигуристка из России Елизавета Туктамышева набрала 214,38 балла и заняла второе место, третьей стала Ю Ен из Южной Кореи (200,89).

  • Для Щербаковой это первая победа на взрослом уровне.
  • Турнир проходил в итальянском городе Бергамо.
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