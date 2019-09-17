Медведевой завышают баллы даже без сложных прыжков. Кому выгодно ее тащить

Взрослое фигурное катание стартовало соревнованиями серии «Челленджер» на двух континентах. В Италии прошел турнир Lombardia Trophy, в Канаде – Autumn Classic. На первом от России выступили Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Софья Самодурова, на втором – Евгения Медведева. Анна победила, оставив позади Елизавету, а Евгения уступила Рике Кихире с ее тройными акселями. Но к результатам – вернее к баллам – уже много вопросов.

Всерьез сравнивать судейство на двух турнирах нельзя: это очень хрупкая грань, зависящая от настроения техбригады. Часто бывает, что на одном соревновании судьи скрупулезно отсматривают недокруты под микроскопом, а на параллельном турнире в то же время прощают все неточности. Примерно так было на Ломбардии и Осенней классике, но списать судейские странности на начало сезона и разные бригады невозможно.

Короткая программа: Медведева получила больше Щербаковой

Действующая чемпионка России Щербакова отлично исполнила короткую программу под саундтрек из «Парфюмера»: она сделала сольные двойной аксель и тройной флип, а во второй половине, с надбавкой – сложнейший каскад из тройного лутца и тройного риттбергера (четверные у женщин в короткой запрещены).

Но в kiss and cry после долгого ожидания Анна увидела результат 67,73 балла. Они с хореографом Даниилом Глейхенгаузом недоуменно переглянулись: и правда, странно. Все, что меньше 70, в женской фигурке негласно не считается топовым результатом. В протоколе обнаружился недокрут в каскаде, но он никак не влияет на низкие оценки за компоненты.

Это был первый выход Анны на взрослый международный лед, и можно привести пример, что Медведева получила на первом взрослом турнире всего 63,68 балла, но Евгения была почти безымянной вчерашней юниоркой, а не девушкой, творящей революцию четверными прыжками. Малоизвестная американка Старр Эндрюс получила за технику на полбалла меньше Щербаковой, и это нонсенс: она прыгала в начале программы самый простой каскад из двух тулупов.

Зато у Медведевой в Канаде все было хорошо. Она получила солидные 75,14 балла – результат, который говорит о великолепном исполнении сложнейшей программы. Но великолепного исполнения не было, как и технического усложнения. Женя исполнила стандартный каскад (флип-тулуп) первым элементом, на лутце традиционно получила неясное ребро, а каталась вязко и медленно, совсем не так, как на контрольных прокатах (вероятно, в Москве Евгения падала именно из-за того, что не выдерживала скорость).

Евгения МедведеваGetty Images

Кихира за счет тройного акселя получила больше, проиграв компонентную часть, но тенденция настораживает: если Медведева переставит каскад (даже не риттбергерный) во вторую половину и выкатает все непрыжковые на четвертый уровень, даже с ребром на лутце и без элементов ультра-си она сможет получать в короткой программе стратегическое преимущество над квадистками. Туктамышева с тройным акселем на Ломбардии получила меньше.

Произвольная программа: Медведева опередила трикселистку Туктамышеву

Чудеса продолжились в произвольной, но уже касательно не Щербаковой, а Туктамышевой. Анна исполнила четверной лутц (кстати, первой на взрослых соревнованиях) и победила.

А теперь смотрим на Туктамышеву в Италии и Медведеву в Канаде: у Лизы – 140,72 балла, у Жени – 142,29. У Лизы – два тройных акселя, у Жени – набор, который прыгнет большинство юниорок на первенстве Москвы (за исключением каскада сальхов-риттбергер).

Первый триксель, в каскаде, у Туктамышевой заминусован – она выехала элемент в тройки и получила GOE от -1 до -3 (это, в принципе, правильно, хотя Ханю и Уно за такой выезд получают +3 и +4). За второй выставлены -1, 0 и +1, и в связи с этим возникают вопросы: элемент выполнен идеально и заслуживает если не максимальной надбавки, то как минимум средней. Остальное Лиза сделала неплохо даже по мнению судей – ей не стали ставить минусы и резать уровни.

Но хватало ошибок и у Медведевой. У нее два недокрута, неясное ребро на первом лутце и неверное – на втором, а это уже влечет вычет баллов. Еще у нее третий уровень на дорожке шагов, но она получила больше трикселистки Туктамышевой – компоненты превзошли оценку Лизы аж на восемь баллов.

Елизавета компонентно действительно была не совсем убедительной: она каталась в белой рубашке вместо итогового варианта костюма, выглядела не очень собранно, а Медведева похвасталась экстравагантным платьем-кимоно. Но тенденция опять ясна: при безупречном катании она получит космические компоненты и запросто обойдет трикселисток. И, видимо, подберется вплотную к квадисткам, но этого эксперимента пока не было.

Если сравнение двух разных турниров не убедило (еще раз – это действительно скользкая тема), то можно взглянуть на один. На Осенней классике Медведева соревновалась с Кихирой, которая, как и Туктамышева, сделала в двух программах три трикселя. Здесь тоже много интересного.

Например, судья номер три (Мария Абасова из России) поставила Медведевой самые высокие баллы из всей бригады, а Кихиру судила строже всех. Навскидку она оценила прокат Жени примерно на 10 баллов выше Рики (с двумя трикселями!) Судьи из Австралии и Канады поставили девушкам с принципиально разными уровнями технической оснащенности примерно одинаковые оценки.

Евгения МедведеваGetty Images

Медведева выгодна ISU и ФФКР

Судейство показало, что Медведеву снова будут усиленно тащить вверх: компонентами, надбавками и занижением баллов у соперниц. Как имиджевая единица Евгения нужна и ISU, и ФФКР, хотя проигранная Олимпиада навредила первоначальным планам. Чтобы оставаться в поле зрения, Женя перешла к Брайану Орсеру и абсолютно не прогадала.

Сейчас она объективно уступает группе Тутберидзе и Туктамышевой: не делает тройной аксель, не выучила четверные, не исполняет каскады во второй половине программы. В отсутствии завалов соперниц Медведева не должна ехать в 2020 году на главные старты, но судьи, особенно российские, сделают все, чтобы вытянуть ее повыше.

Образ Медведевой выгоден и Олимпийскому комитету России: Женя – посол летних Игр, а перед зимними она держала речь на исполкоме МОК. Сезон-2019/20 покажет, что важнее – имидж и былые титулы или поощрение девушек, которые разучивают сложнейшие элементы и пишут настоящую историю.

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