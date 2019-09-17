В Казахстане впервые проведут интернациональные соревнования по фигурному катанию под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир посвятят памяти погибшего казахстанского спортсмена Дениса Тена и назовут в его честь – Denis Ten Memorial Challenge.

Ивент пройдет в родном городе Тена Алма-Ате с 10 по 13 октября. Медали разыграют среди взрослых и юниоров в четырех категориях – одиночном катании мужчин и женщин, парном катании и танцах на льду.

«Проведение турнира станет большим толчком для развития и популяризации фигурного катания в Казахстане. Зрители насладятся и впитают дух настоящих соревнований», – сообщили организаторы.

Денис Тен погиб на 26-м году жизни в Алма-Ате от рук грабителей, воровавших зеркала с его автомобиля.

Тен – бронзовый призер Олимпийских игр-2014 в мужском одиночном катании.

Лучший фигурист Казахстана, который занимался музыкой и фото. Не стало Дениса Тена

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