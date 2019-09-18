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Трехкратные чемпионы Олимпийских игр Вирчу и Мойр завершили карьеру

Трехкратные чемпионы Олимпийских игр Вирчу и Мойр завершили карьеру
ТАСС

1 час назад

Фигуристы провели вместе 22 года.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию в танцах на льду канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр объявили о завершении спортивной карьеры.

Об этом в среду сообщили сами спортсмены, опубликовав видеообращение к болельщикам в аккаунте Вирчу в твиттере. Партнеры катались вместе 22 года.

30-летняя Вирчу и 32-летний Мойр являются трехкратными олимпийскими чемпионами (один раз – в командных соревнованиях) и двукратными серебряными призерами Игр (один раз – в командных соревнованиях).

  • На их счету три золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.
  • Также канадская пара завоевывала серебро и бронзу на командных чемпионатах мира.

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