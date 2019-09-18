Getty Images
Трехкратные чемпионы Олимпийских игр Вирчу и Мойр завершили карьеру
Фигуристы провели вместе 22 года.
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию в танцах на льду канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр объявили о завершении спортивной карьеры.
Об этом в среду сообщили сами спортсмены, опубликовав видеообращение к болельщикам в аккаунте Вирчу в твиттере. Партнеры катались вместе 22 года.
30-летняя Вирчу и 32-летний Мойр являются трехкратными олимпийскими чемпионами (один раз – в командных соревнованиях) и двукратными серебряными призерами Игр (один раз – в командных соревнованиях).
- На их счету три золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.
- Также канадская пара завоевывала серебро и бронзу на командных чемпионатах мира.
В фигурном катании хотят изменить правила. Это поможет Медведевой взять золото Олимпиады
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте