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Трусова с отрывом выиграла короткую программу на Мемориале Ондрея Непелы
Константинова – 5-я, Сотскова – 10-я.
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на Мемориале Ондрея Непелы, который проходит в Братиславе.
За свой прокат Трусова получила 74,91 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Ханул (62,59), третье – итальянка Лара Гутманн (62,41).
- Россиянка Станислава Константинова заняла пятое место, Мария Сотскова – десятое.
- Мемориал Ондрея Непелы завершится 21 сентября. Он входит в ежегодную серию «Челленджер» и является его четвертым этапом.
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