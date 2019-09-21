Саша Трусова откатала круче всех на турнире имени Непелы, прошедшем в Братиславе.

15-летняя фигуристка не только одержала победу, но и обновила пару мировых рекордов, прежде принадлежавших ее соотечественнице Алине Загитовой: по баллам за произвольную программу и по сумме за короткую и произвольную. За первую она оформила 163,78 балла, чисто исполнила четвертные лутц и тулуп, а также каскад из четверного и тройного тулупа. Саша ошиблась в комбо тройной лутц – тройной риттбергер, что не помешало ей установить историческое достижение и побить показатель Загитовой – 158,50 балла.

В сумме фигуристка набрала 238,69 балла, также обновив ачивку Алины (233,43 балла).

Трусова исполнила три четвертных в одной програме – рекорд для женской одиночки.

Второе место как за баллы в произвольной программе, так и по сумме заняла Каори Сакамото из Японии.

Медведева не делала четверной, а Трусова перепрыгала мужчин. Фигуристы презентовали новые программы

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