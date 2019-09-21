Getty Images

Ученик Тутберидзе Самсонов выиграл юниорский Гран-при в Гданьске с тремя рекордами

Ученик Тутберидзе Самсонов выиграл юниорский Гран-при в Гданьске с тремя рекордами
Eurosport

14 мин. назад

Этери Тутберидзе умеет работать не только с девушками.

14-летний Даниил Самсонов одержал победу на этапе юниорской серии Гран-при в польском Гданьске.

Фигурист из России набрал 87,33 балла в короткой программе, 163,18 – в произвольной и 250,51 – по сумме двух видов. Все три результата – рекордные на таком уровне.

Вторым стал японец Юма Кагияма (245,35), третьим – итальянец Даниэль Грассль (228,64).

  • Еще один фигурист из России Глеб Лутфуллин стал четвертым.
  • Даниил Самсонов занимается в группе Этери Тутберидзе.

У Тутберидзе новый гений, и это не девочка. Самсонов рвет по элементам мужиков уже в 13 лет

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте