Ученик Тутберидзе Самсонов выиграл юниорский Гран-при в Гданьске с тремя рекордами

14-летний Даниил Самсонов одержал победу на этапе юниорской серии Гран-при в польском Гданьске.

Фигурист из России набрал 87,33 балла в короткой программе, 163,18 – в произвольной и 250,51 – по сумме двух видов. Все три результата – рекордные на таком уровне.

Вторым стал японец Юма Кагияма (245,35), третьим – итальянец Даниэль Грассль (228,64).

Еще один фигурист из России Глеб Лутфуллин стал четвертым.

Даниил Самсонов занимается в группе Этери Тутберидзе.

У Тутберидзе новый гений, и это не девочка. Самсонов рвет по элементам мужиков уже в 13 лет

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