Getty Images
Ученик Тутберидзе Самсонов выиграл юниорский Гран-при в Гданьске с тремя рекордами
Этери Тутберидзе умеет работать не только с девушками.
14-летний Даниил Самсонов одержал победу на этапе юниорской серии Гран-при в польском Гданьске.
Фигурист из России набрал 87,33 балла в короткой программе, 163,18 – в произвольной и 250,51 – по сумме двух видов. Все три результата – рекордные на таком уровне.
Вторым стал японец Юма Кагияма (245,35), третьим – итальянец Даниэль Грассль (228,64).
- Еще один фигурист из России Глеб Лутфуллин стал четвертым.
- Даниил Самсонов занимается в группе Этери Тутберидзе.
У Тутберидзе новый гений, и это не девочка. Самсонов рвет по элементам мужиков уже в 13 лет
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте