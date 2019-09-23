Трусова с тремя четверными обновила 2 мировых рекорда. Для победы на Олимпиаде нужен тройной аксель

Юниорки Этери Тутберидзе друг за дружкой начинают первый взрослый сезон. В середине сентября в Бергамо победила Анна Щербакова, теперь в Братиславе Александра Трусова выиграла мемориал Ондрея Непелы и сходу обновила два мировых рекорда. Саша впервые в истории международных женских соревнований приземлила в произвольной программе три четверных прыжка, но ей ни в коем случае нельзя останавливаться. В решающий олимпийский сезон подпереть могут не только более юные подруги по тренировочной группе, но и 14-летняя американка китайского происхождения Алиса Лю.

Какие четверные сделала Трусова в Братиславе?

Для начала Александра блестяще откатала короткую программу с дорогим риттбергерным каскадом во второй половине – выступление оценили в 74,91 балла. Это не максимально сложный контент – потолок для женского фигурного катания будет, если заменить двойной аксель на тройной. Но этим элементом Трусова пока не владеет.

Зато она отвела душу в произвольной программе: четверной лутц, каскад четверной тулуп-тройной тулуп, сольный четверной тулуп. Все элементы отлично отплюсованы, самая низкая оценка – плюс 1 за каскад, но она отбрасывается, как и самая высокая. Трусова получила 163,78 балла (в среднем на 20 больше, чем Медведева и Туктамышева неделю назад), из них 98,34 – за технику.

Для сравнения: у мужчин в Братиславе победитель произвольной программы Маттео Риццо набрал 156,83 балла (техника – 76,13). Выигравший турнир Дмитрий Алиев опередил Трусову по сумме за счет двух четверных в короткой, которые Саша исполнять не может из-за правил. И, конечно, за счет более высокого коэффициента начисления компонентов.

Прокат Александры не был безупречным – она ошиблась на каскаде лутц-риттбергер во второй половине программы. Риттбергер получился двойным вместо тройного, но в остальном Трусова была убедительна, как Дейенерис Таргариен в лучшие годы. Новая эпоха пришла: мировые рекорды Загитовой в произволке и по сумме уже в прошлом. Максимум в короткой удерживается Рикой Кихирой, пока девчонки Тутберидзе не выучили триксель.

Саша недосягаема?

Пока да. Если она продолжит чисто делать по три четверных прыжка в произвольной программе, ей не страшны ни авторитет Загитовой, ни компоненты Медведевой, ни тройные аксели Туктамышевой и Кихиры. Трусова может исполнять в одной программе даже не три, а четыре квада – два года назад она показывала на официальных турнирах четверной сальхов, который в прошлом сезоне временно зачехлили.

«Четыре четверных? Посмотрим на следующих соревнованиях», – скромно сказала Александра после победы на Непеле.

С чисто исполненными четверными Трусова уже в этом сезоне записана в главные фавориты финала Гран-при, чемпионата Европы и чемпионата мира. Нынешним соперницам побеждать ее нечем, хотя Кихира грозилась вставить в соревновательные программы не только триксель, но и квад. Главная цель каждой фигуристки – золото Олимпийских игр, а для этого четверных Трусовой может не хватить.

В юниорах ее путь повторяет Лю, владеющая четверным лутцем и тройным акселем. С таким контентом она уже выиграла два этапа юниорского Гран-при и отобралась в финал. Пока ее баллы несопоставимы с Сашиными – за произвольную 21 сентября она получила 138,99 балла. Квад у Алисы только один, но тройной аксель дает важное стратегическое преимущество в короткой программе. А кому как не Трусовой и Тутберидзе знать, что в 14 лет новые многооборотные прыжки изучаются легко и непринужденно?

Саша потянет тройной аксель?

Сомневаться в могуществе Трусовой не принято, но тройной аксель – пока проблемная тема в «Хрустальном». Девичьи квады поставлены на поток, а триксель – история штучная. В прошлое межсезонье успешную попытку показала Алена Косторная, но потом прыжок ушел, и за весь соревновательный сезон фигуристка не исполнила ни одного элемента ультра-си. Успешнее дела идут у 12-летней Акатьевой, которая уже выучила и тройной аксель, и четверной тулуп. Но Соня пока не вышла даже на юниорский уровень и поражает мастерством лишь судей на первенстве Москвы. На Олимпиаду 2022 года она не проходит из-за возраста.

Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная (ЧР-2019)Getty Images

Когда закончился сезон-2018/19, Даниил Глейхенгауз объявил, что главная цель группы на лето – изучение тройного акселя. Лето прошло, юниорская серия Гран-при почти подошла к концу, взрослые зарубились на Челленджерах, но ни одна ученица Тутберидзе (кроме Акатьевой) не вставила в программу триксель. Не было даже видео успешных тренировочных попыток, и это показатель, потому что в «Хрустальном» успехами принято делиться с публикой, будь то убойный четверной лутц-тройной риттбергер от Трусовой/Щербаковой или четверной флип на лонже от Загитовой.

Трусова несколько раз выкладывала исполнение тройного акселя в зале, но ни разу – на льду. Она признавалась, что элемент дается ей сложно, хотя прекрасно понимает, что именно в нем кроется залог успеха.

«Работаю над ним, но пока не делаю чисто. Как только стану чисто его делать, сразу вставлю в программу. Не могу сказать, почему он мне дается сложнее. У всех по-разному, наверное. Я вот почему-то четверные научилась прыгать раньше», – рассказывала Александра перед контрольными прокатами.

Александра ТрусоваGetty Images

«Знаю, что она учит тройной аксель, – заявил президент ФФКР Александр Горшков. – Дело в том, что четверные прыжки нельзя делать в короткой программе, а аксель – можно».

Трусова не раз подчеркивала, что главное для нее – войти в историю, сделать что-то первой, а не стать олимпийской чемпионкой. Она переписывает рекорды уже два года, но наверняка хочет первой победить на Играх с четверными. Для этого обязательно нужен тройной аксель, иначе задача усложнится. Фигурное катание теперь постоянно развивается – Саша сама ввела этот тренд.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, но не о фигурке, а о лыжах

Другие тексты автора о фигурном катании:

Медведевой завышают баллы даже без сложных прыжков. Кому выгодно ее тащить

В фигурном катании хотят изменить правила. Это поможет Медведевой взять золото Олимпиады

Качай приложение Eurosport для iOS или Android