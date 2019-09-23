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Медведева получила главную роль в новом спектакле Авербуха

Медведева получила главную роль в новом спектакле Авербуха
Eurosport

2 ч. назад

После чемпионата страны Женя останется в России.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнит главную роль в новом ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

19-летняя фигуристка выступит в образе Дороти. Постановку покажут в Москве на арене ЦСКА с 30 декабря 2019 года по 7 января 2020-го.

  • Авербух – постановщик короткой программы Медведевой, с которой она выступает в сезоне-2019/20. Женя катается под композицию «Exogenesis» группы Muse.
  • В текущем сезоне Евгения заняла второе место на турнире Autumn Classic серии «Челленджер»; первой стала японка Рика Кихира.

Медведевой завышают баллы даже без сложных прыжков. Кому выгодно ее тащить

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