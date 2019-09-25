Плющенко посадил 6-летнего Гном Гномыча за руль автомобиля и нарвался на критику фанатов
Правила равны для всех.
Бывший российский фигурист Евгений Плющенко навлек на себя критику пользователей, опубликовав в инстаграме видео со своим сыном Сашей Плющенко.
Двукратный олимпийский чемпион выложил ролик, где он вместе с супругой и сыном Гном Гномычем едет в карельский лес за грибами. При этом Плющенко управляет автомобилем, держа на коленях непристегнутого ребенка.
«Правила дорожного движения еще никто не отменял для чемпионов», – написал один из пользователей. «Ребенок за рулем... Нарушение правил дорожного движения!» – добавил другой.
- Гном Гномыч – сын Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.
- Плющенко завершил профессиональную карьеру в марте 2017 года.
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