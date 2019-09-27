Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица».

Об этом объявил продюсер шоу Евгений Вольтов в инстаграм-историях. Премьера запланирована на 27 декабря, спектакль состоится на арене «Мегаспорт».

Вероятно, 17-летняя Загитова не сможет поучаствовать в премьере, так как с 24 по 29 декабря в Красноярске будет проходить чемпионат России. Но вместе с Навкой Алина уже попозировала для промо-фото.

Загитова начнет сезон на коммерческом турнире Japan Open 5 октября.

Она распределена на этапы Гран-при во Франции и Японии.

Медведева получила главную роль в новом спектакле Авербуха

Качай приложение Eurosport для iOS или Android