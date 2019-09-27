Загитова выступит в ледовом шоу Навки. Премьера пройдет во время чемпионата России
Что выберет олимпийская чемпионка?
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица».
Об этом объявил продюсер шоу Евгений Вольтов в инстаграм-историях. Премьера запланирована на 27 декабря, спектакль состоится на арене «Мегаспорт».
Вероятно, 17-летняя Загитова не сможет поучаствовать в премьере, так как с 24 по 29 декабря в Красноярске будет проходить чемпионат России. Но вместе с Навкой Алина уже попозировала для промо-фото.
- Загитова начнет сезон на коммерческом турнире Japan Open 5 октября.
- Она распределена на этапы Гран-при во Франции и Японии.
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